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Трамп: "Мы решительно поддерживаем НАТО"

06.02.2017 - 23:00

Новая американская администрация решительно поддерживает НАТО, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления на военной базе Макдилл в штате Флорида.

«Мы решительно поддерживаем НАТО», — сказал Трамп.

При этом он отметил важность того, чтобы все члены НАТО вносили надлежащие финансовые вклады в альянс.

Ранее Дональд Трамп заявил, что считает НАТО важной, но устаревшей организацией. По мнению главы Белого дома, одна из основных проблем альянса заключается в том, что входящие в него страны не платят столько, сколько должны, пишет RT.

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