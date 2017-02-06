Трамп: "Мы решительно поддерживаем НАТО"

Новая американская администрация решительно поддерживает НАТО, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления на военной базе Макдилл в штате Флорида.

«Мы решительно поддерживаем НАТО», — сказал Трамп.

При этом он отметил важность того, чтобы все члены НАТО вносили надлежащие финансовые вклады в альянс.

Ранее Дональд Трамп заявил, что считает НАТО важной, но устаревшей организацией. По мнению главы Белого дома, одна из основных проблем альянса заключается в том, что входящие в него страны не платят столько, сколько должны, пишет RT.