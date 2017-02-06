Госдеп: РФ и США проведут встречу по кибербезопасности в Женеве

В Госдепе заявили, что Россия и США на следующей неделе проведут встречу по кибербезопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя координатора по вопросам кибербезопасности Мишель Маркофф.

Уточняется, что встреча пройдёт в Женеве.

«Я вижу моего коллегу, посла (Андрея) Крутских, довольно регулярно… Мы виделись в ноябре в Женеве. Я собираюсь увидеть его в Женеве на следующей неделе», — сказала Маркофф.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва предлагает Вашингтону провести экспертные консультации по вопросам кибербезопасности, пишет RT.