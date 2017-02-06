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Депутат Рады предложил сделать русский язык официальным

06.02.2017 - 20:38

Внефракционный депутат Верховной рады Украины от Закарпатья Виктор Балога раскритиковал законодательную инициативу об обязательном использовании украинского языка во всех сферах жизни населения.

Как рассказал политик в эфире телеканала «112 Украина», он родом с Западной Украины, однако ему небезразличны граждане, проживающие на территориях Донбасса, Донецка, Одессы.

«У нас сегодня потребность всё-таки думать про примирение, про то, чтобы мы не считали, что если ты говоришь на украинском, то ты — патриот, а если говоришь на русском — ты уже не патриот. Ведь патриотизм измеряется не тем, на каком ты языке разговариваешь. Это эволюционный процесс», — отметил Балога.

По его мнению, Украине стоит применить опыт Швейцарии, где существует четыре официальных языка, пишет RT.

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