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Командование ДНР: ВСУ хотят обстрелять Мариуполь

06.02.2017 - 20:57

Украинское военное руководство отдало приказ своим подразделениям атаковать из тяжелой артиллерии город Мариуполь, заявили сегодня в оперативном командовании Республики.

"Украинское командование для обострения ситуации на линии соприкосновения войск и попытке развязать боевые действия отдало приказ о нанесении подразделениями ВСУ удара по Мариуполю для последующего обвинения Вооруженных сил ДНР в гибели мирных жителей и срыве минских договоренностей", — сообщил представитель оборонного ведомства.

По его словам, информация получена республиканской разведкой из штаба так называемой "АТО".

Также в Минобороны призвали командование Вооруженных сил Украины не совершать подобных действий, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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