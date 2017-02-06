Постпред РФ при ОБСЕ: В Донбассе не состоялся отвод техники из-за действий Киева

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что 5 февраля в Донбассе не состоялся отвод техники из-за провокационных действия Киева, сообщает RT.

«Речь шла, конечно, о ситуации после решения Контактной группы к 5 февраля отвести вооружения. Увы, ничего не было сделано из-за продолжающихся провокационных действий Украины, которые продолжают обстрелы и стягивают технику», — сказал Лукашевич в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в Минобороны самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о подготовке украинскими военными провокаций и намерении нанести артиллерийский удар по Мариуполю.