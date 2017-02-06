ФСБ объяснила создание пограничной зоны с Белоруссией

В ФСБ России заявили, что пограничная зона на границе России и Белоруссии создана для борьбы с транзитной незаконной миграцией, наркотрафиком и контрабандой, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

«Указанная мера направлена на решение задач по выявлению и пресечению транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей», — отмечается в сообщении ФСБ.

В ведомстве также уточнили, что документы по погранзоне не накладывают ограничений на свободу пересечения границы гражданами России и Белоруссии.

«Документы не противоречат нормам международных договоров России с Республикой Беларусь и не накладывают ограничений на свободу пересечения государственной границы Российской Федерации гражданами обоих государств», — сказали в ведомстве.

Также в заявлении подчёркивается, что установление такой зоны не подразумевает пограничного контроля лиц, транспортных средств и грузов.

1 февраля стало известно, что ФСБ распорядилась установить пограничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Белоруссией. Отмечалось, что погранзона устанавливается для «создания необходимых условий охраны государственной границы России», пишет RT.