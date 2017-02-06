Асад: Позиция большинства стран ЕС по Сирии вредит народам Европы

Действия большинства стран Евросоюза, связанные с их поддержкой террористов в сирийском кризисе, навредили интересам европейских народов. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад на встрече с делегацией бельгийских парламентариев в Дамаске.

«Большинство европейских стран преследовали нелогичную политику с начала кризиса в Сирии. Таким образом, они себя изолировали и лишились возможности играть какую-либо роль в этом направлении. Также их действия навредили интересам их собственных народов в связи с их поддержкой террористических группировок против сирийского народа», — цитирует агентство SANA Асада.

Он отметил, что в Европе есть политики, которые действуют в интересах лишь своих предвыборных кампаний, а не в интересах собственного государства, пишет RT.