МИД: РФ предлагает США провести консультации по вопросам кибербезопасности

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил о предложении Москвы Вашингтону провести экспертные консультации по вопросам кибербезопасности. Об этом он сказал в интервью журналу «Индекс безопасности» ПИР-Центра.

«Наше предложение заключается в том, чтобы по-деловому провести экспертные консультации на межведомственном уровне с участием всех заинтересованных сторон, постаравшись таким образом внести ясность в этот тревожный вопрос», — сказал Рябков.

Он также отметил, что у России есть вопросы к американской стороне по данной ситуации, пишет RT.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении усилить защиту министерств и инфраструктуры Соединённых Штатов от киберпреступлений.