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МИД: РФ предлагает США провести консультации по вопросам кибербезопасности

06.02.2017 - 16:54

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил о предложении Москвы Вашингтону провести экспертные консультации по вопросам кибербезопасности. Об этом он сказал в интервью журналу «Индекс безопасности» ПИР-Центра.

«Наше предложение заключается в том, чтобы по-деловому провести экспертные консультации на межведомственном уровне с участием всех заинтересованных сторон, постаравшись таким образом внести ясность в этот тревожный вопрос», — сказал Рябков.

Он также отметил, что у России есть вопросы к американской стороне по данной ситуации, пишет RT.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении усилить защиту министерств и инфраструктуры Соединённых Штатов от киберпреступлений.

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