Качиньский: Украине с Бандерой нет места в Европе

Если Украина будет продолжать создавать культ Степана Бандеры, то в Европу она не войдёт. Об этом, как передает RT, заявил лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский в интервью Do Rzeczy.

«Мы не можем годами соглашаться на то, чтобы на Украине формировался культ людей, которые по отношению к полякам дошли до геноцида», — сказал он.

«Я сказал президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут, - отметил польский политик. - Для меня это совершенно ясный вопрос. Мы продемонстрировали огромное терпение, но всему есть предел».