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В Стокгольме взорвали автомобиль начальника полиции Уппсалы

06.02.2017 - 15:52

Автомобиль, который принадлежал начальнику полиции столичного пригорода Уппсала, взорвали в Стокгольме. Инцидент произошел в ночь на понедельник рядом с коттеджем хозяина автомобиля. В результате взрыва никто не пострадал. Об этом сообщает телеканал SVT.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и взрывотехники. Как сообщает сайт «Комсомольской правды», автомобиль эвакуируют для проведения экспертизы.

Представитель стокгольмской полиции Матс Эрикссон заявил, что нападение на начальника полиции является серьезной угрозой для общественного порядка, пишет «Известия».

Полицейские в настоящее время проводят расследование инцидента и ищут возможных свидетелей происшествия.

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