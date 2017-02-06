ВСУ за сутки 1229 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские силовики за минувшие сутки 1229 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики с применением артиллерии, минометов, ЗУ и гранатометов. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«За прошедшие сутки преступные силы Украины 1229 раз обстреляли территорию ДНР. Из этого количества тяжелая артиллерия применялась 108 раз, минометы различного калибра 435 раз, БМП – 41 раз, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие – 569 раз», — сказал Басурин.

Наиболее интенсивный огонь был сконцентрирован на горловском и ясиноватством участках фронта, в районе населенных пунктов: Широкая и Железная Балки, Зайцево, Ясиноватая, Красный Партизан, Крутая Балка, Спартак, Жабичево. Под обстрел также попали Макеевка, Докучаевск, Донецк и южные села Республики, сообщают «Новости Донецкой Республики».