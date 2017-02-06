Информационно-аналитическое сетевое издание
понедельник, 6 Февраля, 2017
Видео Интервью

Подробно

ВСУ за сутки 1229 раз обстреляли территорию ДНР

06.02.2017 - 14:59

Украинские силовики за минувшие сутки 1229 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики с применением артиллерии, минометов, ЗУ и гранатометов. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«За прошедшие сутки преступные силы Украины 1229 раз обстреляли территорию ДНР. Из этого количества тяжелая артиллерия применялась 108 раз, минометы различного калибра 435 раз, БМП – 41 раз, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие – 569 раз», — сказал Басурин.

Наиболее интенсивный огонь был сконцентрирован на горловском и ясиноватством участках фронта, в районе населенных пунктов: Широкая и Железная Балки, Зайцево, Ясиноватая, Красный Партизан, Крутая Балка, Спартак, Жабичево. Под обстрел также попали Макеевка, Докучаевск, Донецк и южные села Республики, сообщают «Новости Донецкой Республики».

Больше материалов по теме

09:39 ВСУ обстреливают села на юге ДНР
05.02 - 21:20 ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка
05.02 - 20:01 ВСУ открыли огонь по поселку Зайцево
05.02 - 15:40 ВСУ за сутки 524 раза обстреляли территорию ДНР
04.02 - 14:47 ВСУ за сутки 1777 раз обстреляли территорию ДНР
Старуха идет за "ветеранами АТО"
19.01 - 17:41 Происшествия
Волна самоубийств не отступает от украинских войск
Новая радость от собственного поражения
16.12 - 16:41 Происшествия
И опять - "ура!", "классно!" и "супер!" по поводу разбитой техники
Трофейная техника
06.12 - 10:43 Происшествия
с военного парада Дня независимости Украины
ПолитикаБольше материалов
Ожидание «Точек-У»
Константин Щемелинин
Шиитско-курдский роман
Николай Севостьянов
Русская зона мира
Юрий Котенок
Апогей укронацизма
Константин Щемелинин
Клетка Идлиба для бармалеев
Николай Севостьянов
Глобальный передел неизбежен
Константин Душенов
ОбществоБольше материалов
Русь святая!
Храни веру Православную, ибо в ней твое утверждение!
Владислав Гулевич
Идеология рефлекса псины
Убивая в себе русское, украинцы убивают себя
Борис Джерелиевский
Рождаемость русских
Как фактор процветания будущей России
Владислав Гулевич
Украинская делегация в США
Цвет из Днепропетровска в Цинциннати
Отдел информации
Колесо историиЕще
ПроисшествияЕще
БлогиЕще
Судьба Донбасса
Бомбоубежище. Наши дни. Наши дети. Позор
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования