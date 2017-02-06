Лидер украинской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала принять законопроект "об оккупированных территориях", ввести военное положение в Луганской и Донецкой областях и прекратить торговлю с неподконтрольными территориями. Об этом она заявила на заседании согласительного совета 6 февраля.

"Я неделю работала в США и приняла участие в десятках важных для Украины встреч. Но какой вопрос задают на всех этих встречах? Первый вопрос: вы говорите о войне? Вы говорите, что война сегодня, по сути, уничтожает Украину? Покажите хоть один документ, где война названа войной, где объявлены территории, где есть внешний агрессор, оккупированными. Они говорят, что вы сами дезориентируете практически весь мир, говоря о том, что здесь не война, а просто терроризм отдельных структур, которые действуют на Востоке. Поэтому сегодня речь идет не о том, как мы это назовем, а о том, как мир и новая власть в США, Франции и других странах будут воспринимать эти двойные стандарты", - сказала Тимошенко.

Она призвала украинский парламент к принятию решения:

"Нам нужно точно принять закон об оккупированных территориях, нужно ввести военное положение в Луганской и Донецкой областях, прекратить это хамство с торговлей с оккупированными территориями", - заявила она.

Тимошенко выразила уверенность, что в Раде найдутся подписи, чтобы внести указ о введении военного положения в Луганской и Донецкой областях, а также признании "войну войной, оккупацию – оккупацией", сообщают «Новости Донецкой Республики».