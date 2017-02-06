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Экс-игрок «Анжи» Это’О: Считаю Россию своим домом

06.02.2017 - 13:53

Известный камерунский нападающий Самуэль Это’О, в период с 2011 по 2013 год защищавший цвета махачкалинского «Анжи», считает время, проведённое в Дагестане, лучшим в своей жизни.

«Вспоминаю, когда я ехал в Россию, мне говорили: о, там, в России, в Дагестане теракты. Но мы там прекрасно жили, мы были счастливы! Это был самый счастливый период в моей жизни, серьёзно! Понимаю, что некоторые говорят: да тебя там по полной баловали, поэтому ты так и считаешь. Нет, это состояние души возникло не из-за денег. Люди относились ко мне не как к звезде — я был для них другом, братом, членом их сообщества. Я и сейчас каждый день вижу дагестанца — когда смотрю в зеркало», — рассказал футболист в интервью «Чемпионату».

По словам Это’О, он до сих пор считает Россию своим домом и планирует посетить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в качестве болельщика, пишет RT.

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