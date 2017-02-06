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Пушилин: Руководство ДНР возлагает большие надежды на СЦКК и ОБСЕ

06.02.2017 - 13:47

Руководство Донецкой Народной Республики возлагает большие надежды на СЦКК и ОБСЕ, что украинской стороне не удастся создать новые «горячие точки» в Донбассе. Об этом сегодня заявил журналистам председатель Народного Совета, глава делегации ДНР в Минске Денис Пушилин.

«Мы видим по последним дням увеличивающееся нарушение прекращения огня, за прошедшие сутки до 3 часов ночи мы зафиксировали 49 нарушений, 47 – по территории ДНР. Идет активизация на южном направлении. Возлагаются большие надежды с нашей стороны на СЦКК и СММ ОБСЕ, что попытки создать новые горячие точки не увенчаются успехом», — отметил он.

По словам спикера, краеугольным камнем остаются попытки Киева приблизиться к Донецкой фильтровальной станции в нарушение договоренностей об отсутствии в радиусе 1,5 км от ДФС военных формирований.

«Украина нарушила это и в связи с этим положено начало данной эскалации», — подчеркнул Пушилин.

Председатель НС также указал, что последняя эскалация конфликта связана с прямым приказом украинского президента атаковать ДНР. Это подтверждает и применением противником танков, тяжелых артиллерийских систем, что было бы невозможным без участия Генштаба, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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