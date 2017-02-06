Песков прокомментировал слова журналиста Fox News о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания журналиста Fox News о Владимире Путине.

«Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента телекомпании Fox News недопустимыми, оскорбительными. И, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании», — сказал Песков, пишет RT.

Отмечается, что ведущий телеканала Fox News Билл ОʼРайли во время разговора с Дональдом Трампом выступил с обвинениями в адрес Путина, назвав его «убийцей». Трамп на это ответил, что Соединённые Штаты совершили множество ошибок, в результате чего погибли люди.