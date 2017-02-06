Минфин: Объём госдолга РФ в 2017 г. составит 14,6% ВВП

В Минфине заявили, что объём госдолга России в 2017 году составит 14,6% ВВП, в 2018 году — 14,9% ВВП, в 2019 году — 15,3% ВВП. Об этом говорится в документе Основные направления государственной долговой политики России на 2017—2019 годы, подготовленном ведомством.

Между тем в 2017 году на государственный внутренний долг придётся 10,6% ВВП, на внешний — 4%.

В 2018 году соотношение будет 11,3% и 3,6% ВВП, в 2019 году — 11,7% и 3,6% соответственно.

В документе отмечается, что «проводимая в последние годы долговая политика, в том числе меры по развитию внутреннего долгового рынка, в существенной степени способствовала стабилизации расходов на обслуживание государственного долга Российской Федерации».

В ведомстве отметили, что структура госдолга выгодно отличает Россию от многих других уверенных дебиторов, опирающихся на привлечение банковских кредитов в иностранной валюте, в том числе — краткосрочных займов.

В структуре российского долга преобладают ценные бумаги — около 75%, тогда как основная часть гособязательств выражена в национальной валюте — 71%, пишет RT.