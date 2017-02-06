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Делегация Госдумы прибыла в Сирию

06.02.2017 - 11:33

В Сирию прибыла делегация депутатов Госдумы. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что в ходе визита депутаты намерены встретиться с руководством парламента Сирии и сирийским лидером Башаром Асадом.

В состав делегации входят координатор группы дружбы с парламентом Сирии Дмитрий Саблин («Единая Россия»), глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ), зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко (КПРФ) и российские медики.

Ранее сообщалось, что в Астане началось заседание оперативной группы России, Турции и Ирана по контролю за перемирием в Сирии.

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