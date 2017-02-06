Специалисты восстановили электроснабжение ДФС в ДНР

Специалисты восстановили электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, нарушенное из-за обстрелов, - об этом сообщили в понедельник в пресс-службе компании "Вода Донбасса".

"Энергетики восстановили электроснабжение Донецкой фильтровальной станции. Сегодня сотрудники Донецкого регионального производственного управления приступили к запуску фильтровальной станции в работу. Предположительно через шесть-восемь часов подача питьевой воды потребителям будет возобновлена", — говорится в сообщении пресс-службы компании, сообщают «Новости Донецкой Республики».