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Специалисты восстановили электроснабжение ДФС в ДНР

06.02.2017 - 10:59

Специалисты восстановили электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, нарушенное из-за обстрелов, - об этом сообщили в понедельник в пресс-службе компании "Вода Донбасса".

"Энергетики восстановили электроснабжение Донецкой фильтровальной станции. Сегодня сотрудники Донецкого регионального производственного управления приступили к запуску фильтровальной станции в работу. Предположительно через шесть-восемь часов подача питьевой воды потребителям будет возобновлена", — говорится в сообщении пресс-службы компании, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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