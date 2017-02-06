СКР предъявил обвинения фигурантам дел о нападениях на посольство РФ в Киеве

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение фигурантам уголовных дел о нападениях на российское посольство в Киеве в 2014 и 2016 годах. Об этом сообщается в заявлении и. о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК Светланы Петренко.

«Следствием заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 360 УК России (нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой, в целях провокации войны и осложнения международных отношений) активисту объединения «Свобода» Владимиру Назаренко, Владимиру Романцову и бывшему депутату Верховной Рады Украины Николаю Рудьковскому, придерживающимся праворадикальных взглядов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Назаренко также обвиняется в надругательстве над флагом России.

По данным СК, ущерб от нападения на посольство в 2014 году составил более 14 млн рублей.

В рамках расследования нападения на посольство в 2016 году аналогичные обвинения предъявлены бывшему сотнику «женской сотни» Майдана Ирме Крат и двух экс-бойцам батальона «Айдар» Сергею Новикову и Александру Высоте, пишет RT.

Кроме того, в настоящее время проверяется причастность обвиняемых по эпизоду 2016 года к событиям 2014 года.

В сентябре 2016 года сообщалось, что после беспорядков у посольства России в Киеве на Украине были возбуждены два уголовных дела по статье «хулиганство».