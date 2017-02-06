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СМИ назвали имя нового посла России в США

06.02.2017 - 09:59

Российского посла в США Сергея Кисляка в ближайшее время может заменить заместитель министра иностранных дел РФ Анатолий Антонов, об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на четыре собственных источника в госструктурах.

«Назначить господина Антонова, считающегося сторонником жесткой линии в отношении Запада, главой российской дипмиссии в США, в Кремле решили в начале осени 2016 года. Тогда в Москве исходили из того, что, скорее всего, на президентских выборах в США победит Хиллари Клинтон, а значит, двусторонние отношения будут оставаться напряженными», - пишет издание.

Как сообщают журналисты, несмотря на победу Трампа, именно Антонов остается главным кандидатом на пост посла России в Вашингтоне. Известно, что замминистра МИД РФ трудится во внешнеполитическом ведомстве нашей страны уже более 30 лет, пишет «ТК Звезда».

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