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Губернатор Пермского края объявил о решении досрочно уйти в отставку

06.02.2017 - 08:59

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин считает необходимым обратиться к президенту России Владимиру Путину о досрочном прекращении своих полномочий.

«Мой срок полномочий заканчивается в мае, считаю необходимым обратиться к президенту о досрочном сложении полномочий», — говорит он, пишет RT.
Политик также отметил, что новому кандидату на пост губернатора необходимо наладить взаимоотношения с краем.

«До сентября немного времени, кандидат, выдвинутый президентом (в губернаторы), должен адаптироваться к условиям Пермского края, найти взаимодействие с жителями», — подчеркнул Басаргин.

По его мнению, будущий губернатор также должен найти пути взаимодействия с «политическими и общественными движениями региона».

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