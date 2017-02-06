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СМИ рассказали о масштабной реформе МЧС

06.02.2017 - 08:41

Министерство чрезвычайных ситуаций России проводит серьёзную реформу, в ходе которой будут упразднены региональные центры, а также осуществлён переход на трёхуровневую систему управления и финансирования. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующий документ. Отмечается, что план составлен до 2020 года и утверждён президентом России.

Трёхуровневая система предполагает, что вертикаль управления состоит из федерального (министерство), регионального (субъект) и местного (пожарно-спасательный гарнизон) уровней. По данным издания, из новой схемы планируется исключить региональные центры, а за счёт освободившихся мест увеличить штат пожарных и спасателей.

Высвобождающиеся служащие и гражданский персонал будут направлены на усиление реагирующих подразделений, освобождённых от должностей руководителей региональных центров рассмотрят на другие должности в системе МЧС.

Отмечается, что в течение первой половины 2017 года будет реорганизовано 65 пожарно-спасательных подразделений, пишет RT.

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