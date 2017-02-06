Трамп заявил о желании помочь президенту Мексики в борьбе с наркокартелями

Президент США Дональд Трамп заявил, что мексиканский лидер Энрике Пенья Ньето хотел бы получить от Вашингтона помощь в борьбе с наркокартелями.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Мы должны что-то делать с картелями. Я говорил с об этом, и я хочу ему помочь. Он очень хороший человек, вы, возможно, знаете, что у нас очень хорошие отношения. И похоже, он очень хочет получить от нас помощь», — сказал Трамп.

При этом он отметил, что у властей Мексики есть проблемы с контролем внутри страны, пишет RT.

Ранее в мексиканском МИД опровергли достоверность сообщения о том, что Трамп якобы намерен направить американских военных, если Мексика не сможет обуздать «плохих парней».