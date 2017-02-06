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Трамп примет участие во встрече лидеров стран НАТО

06.02.2017 - 06:52

Президент США Дональд Трамп согласился принять участие во встрече глав стран-членов НАТО, которая состоится в мае. Об этом, как передает RT, говорится в заявление Белого дома.

Отмечается, что об этом стало известно после телефонного разговора американского лидера с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

«Президент Трамп согласился принять участие во встрече лидеров стран-членов НАТО в Европе в конце мая», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что президент США обсудил со Столтенбергом пути мирного решения конфликта на Украине.

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