Трамп защитил Путина от нападок журналиста Fox News

Президент США Дональд Трамп в ходе интервью телеканалу Fox News ответил на критику в адрес президента России Владимира Путина.

После того как Трамп заявил, что уважает Владимира Путина, ведущий телеканала Билл О Рейли напомнил Трампу об обвинениях, выдвигаемых Вашингтоном в адрес российского лидера.

«А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?» - ответил Трамп на вопрос журналиста, пишет «ТК Звезда».

Президент США Дональд Трамп также отметил, что пока не знает, сможет ли он поладить с президентом России, и подчеркнул, что «будет лучше», если Россия и США смогут наладить диалог.