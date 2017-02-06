Эксперт оценил потери сторон в Донбассе за неделю боев

Эксперт Константин Щемелинин оценил приблизительные потери воюющих сторон в Донбассе.

"Начавшиеся в конце января бои почти прекратились к 3-4 февраля, но не затихли, поэтому можно подвести итоги недели противостояния. Данные будем брать из социальных сетей, блогов и сообщений СМИ. Естественно, итоговые результаты окажутся приблизительными, но оценку накалу боев по ним можно сделать, - сообщил исследователь. - Итак, примерные потери сторон на фронте в ДНР за неделю боев, то есть за 7 дней - с 29 января по 4 февраля 2017 года, составляют: ополчение ДНР – 200 погибших, ВСУ – 350 погибших".

Как указал эксперт, "есть еще и раненые, но по ним слишком велик разброс, поэтому в данный момент приводить противоречивые данные смысла нет".