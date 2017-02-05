ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка

Украинские силовики начиная с 16 часов вечера выпустили более 50 снарядов по жилым кварталам Донецка из вооружений, запрещенных Минскими соглашениями. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"В настоящее время преступные силы Украины вновь применяют тяжелую артиллерию по жилому массиву Донецка, выпустив с 16:10 более 50 снарядов по городу из запрещенных Минском вооружений, несмотря на полное соблюдение режима прекращения огня с нашей стороны", — сказал Басурин, сообщают «Новости Донецкой Республики».

Между тем, по данным командования, украинские силовики днем открыли снайперский огонь по военнослужащим армии ДНР, обеспечивающим безопасность ремонтных бригад, которые вели восстановительные работы линий электропередачи вблизи Донецкой фильтровальной станции, поврежденных обстрелами со стороны ВСУ.

"В результате снайперского выстрела был убит один военнослужащий армии ДНР. Восстановительные работы в срочном порядке были прекращены, ремонтные бригады были эвакуированы", — добавил замком.