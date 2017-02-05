Более 200 военных США прибыли в Латвию

Более 220 военнослужащих роты тяжёлой бронетехники 3-й бригады армии США прибыли в Латвию. Об этом сообщает пресс-служба американского посольства.

«Американские солдаты будут работать и тренироваться вместе с Национальными вооруженными силами Латвии. Они готовы к работе», — говорится в сообщении посольства.

Кроме того, в ближайшие дни в Латвию прибудет и тяжёлая бронетехника США — танки «Абрамс» и бронемашины «Брэдли», пишет RT.

Ранее сообщалось, что танки США перебросят из Польши в страны Балтии.