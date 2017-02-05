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ООН требует от Киева выплат пенсий всем жителям Донбасса

05.02.2017 - 18:32

Организация объединённых наций (ООН) встревожена тем фактом, что Киев прекратил выплату социальных пособий и пенсий некоторым переселенцам и жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом, как передает RT, заявил координатор системы ООН на Украине Нил Уокер.

«Обычно я правительство не обсуждаю, потому что считаю, что лучше и эффективнее работать с ним напрямую. Но мы, в частности, очень серьёзно обеспокоены и неоднократно поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат и пенсий. В некоторых случаях, когда людей изымали из списков выплат, такие действия нарушали даже украинские законы, не говоря уже о международных», — приводит его слова издание «Зеркало недели».

По словам Уокера, в ООН убеждены, что все граждане имеют право на соцвыплаты, независимо от того, где они проживают, являются пенсионерами или временными переселенцами.

Он также подчеркнул, что международное сообщество обеспокоено позицией Минсоцполитики Украины по поводу социальных выплат и пенсий.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не собирается содержать украинскую службу занятости и безработных.

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