Информационно-аналитическое сетевое издание
воскресенье, 5 Февраля, 2017
Видео Интервью

Подробно

Экс-глава Еврокомиссии: Италии следует вернуть РФ к формату G8

05.02.2017 - 16:59

Италия должна сделать всё возможное для того, чтобы вернуть Россию к формату «Большой восьмёрки». Об этом написал в своей колонке в газете Messaggero экс-глава Еврокомиссии, бывший премьер-министр Италии Романо Проди.

«Задача Италии как страны-председателя «семёрки» состоит в том, чтобы сделать всё возможное для постепенного возвращения России к работе в формате G8», — приводит слова Проди Tiscali.

Он также считает, что необходимо занять позицию на сближение раньше, чем это сделает президент США Дональд Трамп.

«Приглашение России на ближайший саммит G7 (в мае) видится возможным в свете неожиданных и почти невероятных шагов Дональда Трампа по налаживанию отношений с Владимиром Путиным», — пояснил Проди, пишет RT.

ПолитикаБольше материалов
Шиитско-курдский роман
Николай Севостьянов
Русская зона мира
Юрий Котенок
Апогей укронацизма
Константин Щемелинин
Клетка Идлиба для бармалеев
Николай Севостьянов
Глобальный передел неизбежен
Константин Душенов
Телеад ломает души
Александр Гончаров
ОбществоБольше материалов
Русь святая!
Владислав Гулевич
Идеология рефлекса псины
Борис Джерелиевский
Рождаемость русских
Владислав Гулевич
Украинская делегация в США
Цвет из Днепропетровска в Цинциннати
Отдел информации
Россия в группе смерти
Соцсети — угроза жизни наших детей
Александр Никишин
Колесо историиЕще
ПроисшествияЕще
Болотов мог быть отравлен
Отдел информации
Иудин грех коммуниста
Вороненков под охраной демонов  свидетельствует против России
Иван Касилов
Украина под уголовниками
Укронацизм — не более чем внешний антураж криминалитета
Борис Джерелиевский
БлогиЕще
Судьба Донбасса
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования