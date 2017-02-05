Экс-глава Еврокомиссии: Италии следует вернуть РФ к формату G8

Италия должна сделать всё возможное для того, чтобы вернуть Россию к формату «Большой восьмёрки». Об этом написал в своей колонке в газете Messaggero экс-глава Еврокомиссии, бывший премьер-министр Италии Романо Проди.

«Задача Италии как страны-председателя «семёрки» состоит в том, чтобы сделать всё возможное для постепенного возвращения России к работе в формате G8», — приводит слова Проди Tiscali.

Он также считает, что необходимо занять позицию на сближение раньше, чем это сделает президент США Дональд Трамп.

«Приглашение России на ближайший саммит G7 (в мае) видится возможным в свете неожиданных и почти невероятных шагов Дональда Трампа по налаживанию отношений с Владимиром Путиным», — пояснил Проди, пишет RT.