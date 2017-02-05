Информационно-аналитическое сетевое издание
воскресенье, 5 Февраля, 2017
Видео Интервью

Подробно

НМ ЛНР провела внезапную проверку систем оповещения, управления и связи

05.02.2017 - 15:21

Народная милиция ЛНР в ходе проведения внезапной проверки убедилась в стабильной работе своих систем оповещения, управления и связи. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства Республики подполковник Андрей Марочко.

"Сегодня проведена внезапная проверка системы оповещения, управления и связи Народной милиции ЛНР. Системы работают стабильно. Личный состав подразделений Народной милиции ЛНР с поставленными задачами справился",- сообщил он.

Подполковник добавил, что таким образом Народная милиция продолжает планово повышать "уровень профессионализма и готовность к выполнению задач по защите и безопасности народа Республики", сообщают «Новости Донецкой Республики».

ПолитикаБольше материалов
Шиитско-курдский роман
Николай Севостьянов
Русская зона мира
Юрий Котенок
Апогей укронацизма
Константин Щемелинин
Клетка Идлиба для бармалеев
Николай Севостьянов
Глобальный передел неизбежен
Константин Душенов
Телеад ломает души
Александр Гончаров
ОбществоБольше материалов
Русь святая!
Владислав Гулевич
Идеология рефлекса псины
Борис Джерелиевский
Рождаемость русских
Владислав Гулевич
Украинская делегация в США
Цвет из Днепропетровска в Цинциннати
Отдел информации
Россия в группе смерти
Соцсети — угроза жизни наших детей
Александр Никишин
Колесо историиЕще
ПроисшествияЕще
Болотов мог быть отравлен
Отдел информации
Иудин грех коммуниста
Вороненков под охраной демонов  свидетельствует против России
Иван Касилов
Украина под уголовниками
Укронацизм — не более чем внешний антураж криминалитета
Борис Джерелиевский
БлогиЕще
Судьба Донбасса
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования