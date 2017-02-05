НМ ЛНР провела внезапную проверку систем оповещения, управления и связи

Народная милиция ЛНР в ходе проведения внезапной проверки убедилась в стабильной работе своих систем оповещения, управления и связи. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства Республики подполковник Андрей Марочко.

"Сегодня проведена внезапная проверка системы оповещения, управления и связи Народной милиции ЛНР. Системы работают стабильно. Личный состав подразделений Народной милиции ЛНР с поставленными задачами справился",- сообщил он.

Подполковник добавил, что таким образом Народная милиция продолжает планово повышать "уровень профессионализма и готовность к выполнению задач по защите и безопасности народа Республики", сообщают «Новости Донецкой Республики».