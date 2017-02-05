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ВСУ за сутки 524 раза обстреляли территорию ДНР

05.02.2017 - 15:40

Украинские силовики за минувшие сутки 524 раза обстреляли территорию ДНР, однако обстановка в Республике имеет тенденцию к стабилизации. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командование ДНР Эдуард Басурин.

«Обстановка в Донецкой Народной Республике имеет тенденцию к стабилизации. За прошедшие сутки преступные силы Украины 524 раз обстреляли территорию ДНР. Из этого количества тяжелая артиллерия применялась 25 раз, минометы различного калибра 158 раз, БМП – 40 раза, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие – 301 раз», — сказал Басурин.

Согласно данным командования, наиболее интенсивным обстрелам со стороны ВСУ подверглись горловский (поселки Михайловка, Зайцево, Широкая Балка) и южный (село Саханка, Ленинское, Коминтерново и Сосновское) участки фронта.

«В результате обстрелов карателями населенного пункта Ясное (под Докучаевском – прим.) получил повреждения жилой дом № 13 по улице Богдана Хмельницкого, перебита теплотрасса и оборваны линии электропередач, из-за чего весь поселок остался без света», — добавил Басурин, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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