Минобороны: Военнослужащие РФ в Сирии живы и здоровы

Минобороны России опровергло сообщения СМИ о якобы гибели российских военнослужащих в Сирии, все они живы и продолжают выполнять свои задачи. Об этом передаёт генерал-майор Игорь Конашенков.

«Сообщения катарского телеканала «Аль-Джазира» о якобы гибели российских военнослужащих в Сирии является очередным информационным вбросом», — сказал Конашенков.

Он отметил, что «вызывает сожаление, что крупнейший арабский телеканал занимается распространением подобных фальшивок», сообщает RT.

Конашенков добавил, что «все российские военнослужащие, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и продолжают выполнять задачи по предназначению».

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что рядом с Латакией якобы взорвался военный автомобиль, в котором находились российские военнослужащие.