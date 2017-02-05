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Минобороны: Военнослужащие РФ в Сирии живы и здоровы

05.02.2017 - 14:00

Минобороны России опровергло сообщения СМИ о якобы гибели российских военнослужащих в Сирии, все они живы и продолжают выполнять свои задачи. Об этом передаёт генерал-майор Игорь Конашенков.

«Сообщения катарского телеканала «Аль-Джазира» о якобы гибели российских военнослужащих в Сирии является очередным информационным вбросом», — сказал Конашенков.
Он отметил, что «вызывает сожаление, что крупнейший арабский телеканал занимается распространением подобных фальшивок», сообщает RT.

Конашенков добавил, что «все российские военнослужащие, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и продолжают выполнять задачи по предназначению».
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что рядом с Латакией якобы взорвался военный автомобиль, в котором находились российские военнослужащие.

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