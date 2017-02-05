Движение муниципального транспорта в Донецке восстановлено

Работа двух маршрутов троллейбуса № 11 и 12 в Донецке, следующих в восточном направлении, возобновлена после устранения последствий обстрела со стороны ВСУ. Об этом сегодня сообщил главный инженер коммунального предприятия «Донэлектроавтотранс» Антон Беремесенко.

«Маршрут № 11 и 12 возобновили работу. Восстановление поврежденных опор и проводов завершено», — сказано в сообщении.

Беремесенко добавил, что ограничение муниципального транспорта на севере Донецка снято.

«Движение муниципального транспорта в Киевском районе осуществляется по маршрутам. Только трамвай № 1 еще сокращен до улицы Экономическая», — отметил главный инженер.

Троллейбус № 10 следует от хладокомбината «Винтер» до Партизанского проспекта, а автобус №73 от этого же проспекта до микрорайона Широкий, сообщают «Новости Донецкой Республики».