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Движение муниципального транспорта в Донецке восстановлено

05.02.2017 - 14:17

Работа двух маршрутов троллейбуса № 11 и 12 в Донецке, следующих в восточном направлении, возобновлена после устранения последствий обстрела со стороны ВСУ. Об этом сегодня сообщил главный инженер коммунального предприятия «Донэлектроавтотранс» Антон Беремесенко.

«Маршрут № 11 и 12 возобновили работу. Восстановление поврежденных опор и проводов завершено», — сказано в сообщении.
Беремесенко добавил, что ограничение муниципального транспорта на севере Донецка снято.

«Движение муниципального транспорта в Киевском районе осуществляется по маршрутам. Только трамвай № 1 еще сокращен до улицы Экономическая», — отметил главный инженер.
Троллейбус № 10 следует от хладокомбината «Винтер» до Партизанского проспекта, а автобус №73 от этого же проспекта до микрорайона Широкий, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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