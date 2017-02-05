СМИ: Минюст США видит в отмене указа Трампа о мигрантах вред обществу

Решение федерального судьи в Сиэтле, которое приостановило действие указа президента США Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики, наносит вред обществу. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на Минюст США.

Отмечается, что в соответствии с текстом апелляции Минюста судебное решение относительно указа наносит «ущерб обществу».

Ранее Минюст США подал апелляцию на решение суда о приостановке действия указа Трампа о мигрантах.

3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт приостановил действие указа. Трамп назвал решение судьи смехотворным и заявил, что оно будет оспорено.

Согласно указу, подписанному Трампом 27 января, в США временно запрещён въезд гражданам Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали, Ирака и Ирана. Кроме того, в стране приостановлен приём беженцев, сообщает RT.