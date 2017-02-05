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Гильдия режиссёров США назвала лауреата премии в главной номинации

05.02.2017 - 10:18

Американец Дэмьен Шазелл, снявший мюзикл «Ла-Ла Ленд», получил премию Гильдии режиссёров США за выдающееся режиссёрское достижение в игровом кино.
Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Австралиец Гарт Дэвис завоевал награду Гильдии режиссёров США в категории «Режиссёрский дебют».

Ранее Гильдия продюсеров Америки присудила премию за лучший фильм года мюзиклу «Ла-Ла Ленд».

Также ранее была вручена премия Гильдии киноактёров США. Лучшей актрисой была признана Эмма Стоун за роль в фильме «Ла-Ла Ленд», а лучшим актёром — Дензел Вашингтон за работу в картине «Ограды». В номинации «Лучший актёрский состав» победил фильм «Скрытые фигуры», сообщает RT.

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