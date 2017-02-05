Опрос: большинство французов выступают за снятие кандидатуры Фийона с выборов президента

Большинство французов высказались за то, чтобы кандидатура бывшего премьера Франции Франсуа Фийона была снята с выборов президента. Об этом свидетельствуют данные исследования IFOP.

Как отмечает leJDD.fr, 68% респондентов хотят, чтобы экс-премьер снял свою кандидатуру с выборов президента.

Среди опрошенных 23% считают Фийона честным, 77% — уверены, что это не так.

Предыдущий опрос показал, что бывший министр экономики Франции Эмманюэль Макрон является фаворитом предвыборной гонки, обгоняя по популярности Франсуа Фийона.

25 января финансовая прокуратура Франции начала проверку сообщений о незаконном трудоустройстве супруги Фийона Пенелопы. Согласно информации французских СМИ, c 1992 по 2002 год она якобы заработала €500 тыс. на посту помощницы члена парламента, получая зарплату из госфондов.

При этом сам Франсуа Фийон заявлял, что снимется с выборов, в случае если станет фигурантом расследования, которое открыто против его супруги, сообщает RT.