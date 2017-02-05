Трамп: "Мы победим"

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удастся одержать победу в деле об иммиграционном указе, действие которого ранее приостановил суд в Сиэтле.

«Мы победим. Ради безопасности страны мы победим», — сказал Трамп, пишет RT.

Согласно указу, подписанному Трампом 27 января, в США временно запрещён въезд гражданам Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали, Ирака и Ирана. Кроме того, в стране приостановлен приём беженцев.

3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт приостановил действие указа. Трамп назвал решение судьи смехотворным и заявил, что оно будет оспорено. Позже Минюст США подал апелляцию на решение суда.