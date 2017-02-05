Информационно-аналитическое сетевое издание
воскресенье, 5 Февраля, 2017
Видео Интервью

Подробно

Трамп: "Мы победим"

05.02.2017 - 09:49

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удастся одержать победу в деле об иммиграционном указе, действие которого ранее приостановил суд в Сиэтле.

«Мы победим. Ради безопасности страны мы победим», — сказал Трамп, пишет RT.
Согласно указу, подписанному Трампом 27 января, в США временно запрещён въезд гражданам Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали, Ирака и Ирана. Кроме того, в стране приостановлен приём беженцев.

3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт приостановил действие указа. Трамп назвал решение судьи смехотворным и заявил, что оно будет оспорено. Позже Минюст США подал апелляцию на решение суда.

ПолитикаБольше материалов
Шиитско-курдский роман
Николай Севостьянов
Русская зона мира
Юрий Котенок
Апогей укронацизма
Константин Щемелинин
Клетка Идлиба для бармалеев
Николай Севостьянов
Глобальный передел неизбежен
Константин Душенов
Телеад ломает души
Александр Гончаров
ОбществоБольше материалов
Русь святая!
Владислав Гулевич
Идеология рефлекса псины
Борис Джерелиевский
Рождаемость русских
Владислав Гулевич
Украинская делегация в США
Цвет из Днепропетровска в Цинциннати
Отдел информации
Россия в группе смерти
Соцсети — угроза жизни наших детей
Александр Никишин
Колесо историиЕще
ПроисшествияЕще
Болотов мог быть отравлен
Отдел информации
Иудин грех коммуниста
Вороненков под охраной демонов  свидетельствует против России
Иван Касилов
Украина под уголовниками
Укронацизм — не более чем внешний антураж криминалитета
Борис Джерелиевский
БлогиЕще
Судьба Донбасса
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования