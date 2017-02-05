ЛНР: СБУ использует для спецопераций автомобили с символикой ОБСЕ

Служба безопасности Украины (СБУ) использует автомобили с символикой Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ для проведения спецопераций на территории Донбасса. Об этом, как сообщает RT, заявил министр государственной безопасности Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

«Нами зафиксированы факты использования сотрудниками СБУ полных копий автомобилей и брендированной формы миссии ОБСЕ», — заявил Пасечник.

Он отметил, что автомобили используются СБУ для проведения спецопераций.

«Нам не известно, проводится ли расследование, будут ли обнародованы его результаты, - сообщил министр госбезопасности ЛНР. - Но МГБ располагает достоверными данными о том, что под маркой миссии ОБСЕ работают не военнослужащие ВСУ, а оперативные группы сотрудников СБУ, выполняя задачи по разработке и проведению специальных операций».