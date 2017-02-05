Украинский футболист Зозуля нашел в Мадриде москалей

Как сообщает РТ, аренда украинского футболиста Романа Зозули, выступающего за "Бетис", в столичный клуб Испании "Райо Вальекано" сорвана.

Как считает сам Зозуля, виной всему - "пророссийские" фанаты мадридского клуба.

«Да о каком футболе может быть речь, если каждый день я буду ходить с охраной и думать о чём-то нефутбольном? Или играть игру и думать о чём-то… То, что там свистят — пусть свистят, я такой человек, что мне по барабану, что там свистят, - приводит РТ слова нападающего из интервью порталу ТСН.ua. - Дело в том, что, если они говорят, что помогают Донбассу, и как я понял, они пророссийские… в такой команде с такими болельщиками, где пророссийские… я там ни ногой».

Ранее испанский журналист Хосе Антонио Эспина сообщил изданию «Газета.Ru», что угрожавших украинцу Зозуле фанатов «Райо Вальекано» могут посадить в тюрьму.

Зозуля должен был перейти в «Райо Вальекано» на правах аренды из «Бетиса», однако трансфер не состоялся из-за протестов фанатов. Болельщики обвиняли футболиста в нацистских взглядах.