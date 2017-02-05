СЦКК подтвердил факт нахождения военных ВСУ на позициях вблизи ДФС

Руководство Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) подтвердило факт нахождения украинских военнослужащих на позициях в непосредственной близости к Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР.

«Руководство СЦКК сегодня подтвердило факт нахождения украинских военнослужащих в блиндаже, который был размещен украинской стороной в конце января напротив ДФС. В укрепрайоне были выявлены шестеро украинских военнослужащих, которые даже не пытались скрыться», — сказано в сообщении.

Представитель командования подчеркнул, что нахождение солдат ВСУ возле ДФС является очередным нарушением данных украинской стороной в марте 2016 года письменных гарантий о неразмещении украинских войск ближе чем в 1,5 км от ДФС, а также неприменении в этом районе какого-либо вооружения, сообщают «Новости Донецкой Республики».