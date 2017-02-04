В Горловке обесточена шахта "Александр-Запад"

Отключение электроэнергии произошло в Горловке в связи с боевыми действиями, обесточенными оказались шахта в Калининском районе города "Александр-Запад" и поселок Гольмовский. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

"В связи с боевыми действиями на территории Республики, произошло отключение электроэнергии на территории Горловки. В результате аварийной ситуации по отключению электроэнергии на шахте "Александр-Запад" под землей находилось три горняка. Для оказания помощи были немедленно направлены силы и средства горноспасательного отряда МЧС ДНР города. Электроснабжение на шахте восстановлено, и помощь горнякам не требуется", — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, по техническим причинам без электроснабжения остается горловский поселок Гольмовский. На данный момент там проводятся все необходимые мероприятия по переподключению населенного пункта к другой линии электропередачи.

"Благодаря работе оперативного штаба министерства на данный момент происходит поэтапное подключение электроэнергии в городе", — резюмировали в ведомстве, сообщают «Новости Донецкой Республики».