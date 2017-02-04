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В Лондоне прошёл многотысячный митинг против приезда Трампа

04.02.2017 - 17:55

Тысячи протестующих прошли маршем перед зданием парламента Великобритании с требованием отозвать приглашение британского правительства президенту США Дональду Трампу, передаёт Associated Press.

Демонстрация состоялась в субботу, 4 февраля, в Лондоне.

Тысячи людей прошли от посольства США до здания парламента. Протестующие скандировали: «Позор тебе, Тереза Мэй!»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подверглась жёсткой критике общественности после визита в Вашингтон в январе. Тогда она подтвердила своё намерение пригласить Трампа летом в Лондон, пишет RT.

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