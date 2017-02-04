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Горловка полностью обесточена из-за диверсии под Луганском

04.02.2017 - 18:15

В оперативном командовании ДНР сегодня сообщили, что Горловка полностью обесточена в результате подрыва украинскими диверсантами линий электропередачи под Луганском.

«В районе Светлодарска, на подконтрольной ВСУ территории, украинские террористы в 14:30 подорвали ЛЭП, в результате чего без света оставили всю Горловку», — сообщил представитель командования.

Он добавил, что в настоящий момент энергетики ДНР подключают город к электролиниям, идущим из Макеевки и Енакиево, пишет «Донецкое агентство новостей».

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