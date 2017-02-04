Информационно-аналитическое сетевое издание
суббота, 4 Февраля, 2017
Видео Интервью

Подробно

ВСУ за сутки 1777 раз обстреляли территорию ДНР

04.02.2017 - 14:47

Украинские силовики за сутки почти 1800 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Обстановка на линии фронта остается напряженной, заявил сегодня заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. За прошедшие сутки преступные силы Украины 1 777 раз обстреляли территорию ДНР. Из этого количества тяжелая артиллерия применялась 366 раз, РСЗО – 80 раз, танки – 56 раз, минометы различного калибра – 518 раз, БМП – 53 раза, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие – 649 раз", – сказал он.

По данным командования, наиболее интенсивный огонь противник вновь вел по Донецку и Макеевке. Под обстрелами также оказались Ясиноватая и близлежащий поселок Крутая Балка, село Спартак и поселок Жабичево в пригороде Донецка, горловские поселки Зайцево, Гольмовский и Михайловка и южные села Новомарьевка, Саханка, Таврическое, Коминтерново, Ленинское и Безыменное, сообщают «Новости Донецкой Республики».

ПолитикаБольше материалов
Шиитско-курдский роман
Николай Севостьянов
Русская зона мира
Юрий Котенок
Апогей укронацизма
Константин Щемелинин
Клетка Идлиба для бармалеев
Николай Севостьянов
Глобальный передел неизбежен
Константин Душенов
Телеад ломает души
Александр Гончаров
ОбществоБольше материалов
Русь святая!
Владислав Гулевич
Идеология рефлекса псины
Борис Джерелиевский
Рождаемость русских
Владислав Гулевич
Россия в группе смерти
Александр Никишин
Манифест молодых русских
Константин Щемелинин
Колесо историиБольше материалов
Сатрапы и их последыши
с коммунистической и либеральной прокладками
Алексей Сокольский
Фальсификаторы русской истории
«Еврооптимисты» — за превращение Белой Руси в захолустье
Дмитрий Цыбаков
Украинизация Белоруссии
Лукашенко становится полезным для Запада
Петр Мультатули
Не задуть свечу памяти
24 января прошел День геноцида казачества
Николай Дьяконов
ПроисшествияЕще
Болотов мог быть отравлен
Отдел информации
Иудин грех коммуниста
Вороненков под охраной демонов  свидетельствует против России
Иван Касилов
Украина под уголовниками
Укронацизм — не более чем внешний антураж криминалитета
Борис Джерелиевский
БлогиЕще
Судьба Донбасса
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования