ВСУ за сутки 1777 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские силовики за сутки почти 1800 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Обстановка на линии фронта остается напряженной, заявил сегодня заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. За прошедшие сутки преступные силы Украины 1 777 раз обстреляли территорию ДНР. Из этого количества тяжелая артиллерия применялась 366 раз, РСЗО – 80 раз, танки – 56 раз, минометы различного калибра – 518 раз, БМП – 53 раза, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие – 649 раз", – сказал он.

По данным командования, наиболее интенсивный огонь противник вновь вел по Донецку и Макеевке. Под обстрелами также оказались Ясиноватая и близлежащий поселок Крутая Балка, село Спартак и поселок Жабичево в пригороде Донецка, горловские поселки Зайцево, Гольмовский и Михайловка и южные села Новомарьевка, Саханка, Таврическое, Коминтерново, Ленинское и Безыменное, сообщают «Новости Донецкой Республики».