ВСУ обстреляли окраину Саханки

Украинские силовики в субботу утром обстреляли окраину Саханки на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил представитель администрации Новоазовского района.

"Сегодня утром со стороны украинских силовиков были обстреляны окраины Саханки. Повреждений коммуникаций нет, пострадавших нет", — сообщили там.

Также в администрации добавили, что факты обстрелов окраин населенных пунктов, расположенных у линий соприкосновения, фиксировались и ночью. Информации и пострадавших и разрушениях не поступало, сообщают «Новости Донецкой Республики».