Трамп поговорит по телефону с Порошенко

Президент США Дональд Трамп в субботу проведет телефонные переговоры с украинским лидером Петром Порошенко. Как сообщается в пресс-рассылке Белого дома, разговор запланирован на 16:45 по местному времени (воскресенье, 00:45 по московскому времени).

Эта беседа станет первым личным контактом американского и украинского глав государств после инаугурации Трампа в качестве нового президента США. Трамп проведет ее с принадлежащей ему виллы Мар-а-Лаго в штате Флорида, куда он отправился из Вашингтона на предстоящие выходные.

Как правило после такого рода переговоров Белый дом публикует пресс-релизы об их содержании. С учетом обострения обстановке на Донбассе в последние дни можно предположить, что украинский лидер поднимет эту тему в ходе беседы, пишет «Российская газета».

До настоящего времени новая американская администрация избегала заявлений на тему эскалации кризиса на Донбассе. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер по сути отказался комментировать тему, сообщив лишь, что Трамп "в курсе происходящего". Госдепартамент США опубликовал один пресс-релиз, призвав к "немедленному прекращению огня" и "обеспечению доступа наблюдателям ОБСЕ". При этом в ведомстве не возлагали ни на одну из сторон ответственности за нарушения режима прекращения огня, не выражали поддержки Киеву и не упоминали о России.

Единственный развернутый комментарий накануне дала новая постпред США при ООН Никки Хейли, которая впервые выступила на этой должности на открытом заседании Совета безопасности международной организации по Украине. По мнению Хейли, "плачевная ситуация на Украине требует четкого и сильного осуждения действий России". Дипломат также утверждала, что "санкции, введенныев связи с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине".

Отметим, что сам Трамп таких заявлений не делал и привязывал возможность пересмотра санкций не к ходу конфликта на Украине, а к тому, удастся ли Вашингтону и Москве наладить взаимодействие и заключить взаимовыгодные сделки.