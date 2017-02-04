Россельхознадзор запрещает поставки мяса птицы из ряда стран Европы

Россельхознадзор запрещает ввоз птичьего мяса и другой птицеводческой продукции из стран Европы, в которых зафиксирован высокопатогенный грипп птиц, сообщает RT.

В ведомстве отметили, что это связано с нарастающим темпом распространения заболевания по территории Евросоюза и необходимостью защитить эпизоотическое благополучие территории России.

По словам представителя Россельхознадзора, высокопатогенный грипп птиц регистрировался в хозяйствах Австрии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Греции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции.