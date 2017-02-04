НМ ЛНР считает, что теракт в Луганске совершен украинскими спецслужбами

Оборонное ведомство ЛНР считает, что подрыв автомобиля в Луганске, в результате которого сегодня утром погиб начальник управления Народной милиции полковник Олег Анащенко, был совершен сотрудниками украинских спецслужб. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции подполковник Андрей Марочко.

"Предположительно, теракт совершен украинскими спецслужбами с целью дестабилизации обстановки в Республике", - сказал Марочко.

"Несмотря на это, киевским карателям не удастся сломить боевой дух воинов Народной милиции", - подчеркнул он.

"Заказчиков и исполнителей этого чудовищного террористического акта мы обязательно найдем, и они понесут заслуженное наказание", - заверил подполковник.

"От лица Народной милиции выражаем глубокое соболезнование семье погибшего", - добавил Марочко, сообщают «Новости Донецкой Республики».