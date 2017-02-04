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Порошенко напомнили об обещании закончить войну за 2 недели

04.02.2017 - 10:55

Депутат Верховной рады Украины от Оппозиционного блока Вадим Новинский на своей странице в Facebook напомнил об обещании главы государства Петра Порошенко закончить войну за 2 недели.

«Хочу напомнить Петру Алексеевичу, что почти три года назад он обещал закончить войну за 2 недели, и именно поэтому получил беспрецедентную поддержку тогда, - написал Новинский. - Прошло почти 3 года, а люди по-прежнему гибнут в Донбассе».

При этом он также призвал украинского лидера выполнить обещание и проявить «политическую волю».

«Пётр Алексеевич, выполните своё обещание, остановите войну!, - добавил депутат. - Это целиком и полностью в ваших возможностях. Проявите политическую волю», пишет RT.

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